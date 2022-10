Soundbar COMPONIBILE a 17€: unica nel suo genere, è solo su Amazon

Hai mai visto una soundbar componibile? Si tratta di un prodotto unico nel suo genere. Decidi tu come utilizzarla: meglio intera, magari sotto lo schermo del PC, o divisa in due parti, come fossero due casse audio? Bellissima e particolare, grazie alla connessione tramite jack audio da 3,5 millimetri è compatibile con la stragrande maggioranza dei tuoi dispositivi.

Ben nascosta su Amazon, hai l’occasione di portarla a casa a 17€ circa appena, ma non durerà molto a questo prezzo. Completa l’ordine adesso per accaparrartela, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochi giorni. Disponibilità in promozione limitata.

La soundbar componibile è un prodotto unico

Decisamente bella da vedere, e super particolare, decidi come utilizzarla in base alle tue preferenze estetiche e anche allo spazio che hai a disposizione. Intera, è una soundbar compatta a tutti gli effetti. Divisa in due invece diventa un paio di casse audio. Il pratico meccanismo di aggancio e sgancio ti permetterà di gestirla come preferisci.

Collegala tramite jack audio da 3,5 millimetri e sfrutta le due porte anteriori per collegare delle cuffie oppure un microfono, se lo desideri. Un dettaglio – quello degli ingressi sul frontale – decisamente pratico e comodo. Accanto a loro, una manopola che ti permetterà di gestire il volume senza alcun problema.

La chicca finale è nella retroilluminazione RGB integrata. Che si tratti di ascoltare la musica che ti piace di più o di goderti una bella sessione di gioco, nessun problema: potrai sempre creare l’atmosfera perfetta. Ottima la qualità audio, amplificata da un volume alto e chiaro.

