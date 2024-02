Soundbar Bluetooth 2 in 1 che metti DOVE VUOI, ora è tua a 79€

Oggi ti segnalo una soluzione pazzesca per avere il suono del cinema nel salotto di casa con una spesa piccolissima. Dunque senza indugi vai su Amazon e metti nel tuo carrello la Soundbar Bluetooth 2 in 1 ULTIMEA a soli 79,99 euro, invece che 129,99 euro. Per averla a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 31% più di un ulteriore sconto di 10 euro per un risparmio di ben 50 euro sul totale. Una promozione coi fiocchi da non perdere per nessun motivo al mondo.

Soundbar Bluetooth staccabile per tutte le soluzioni

Certamente la il design staccabile di questa Soundbar la rende molto versatile. Infatti la puoi mettere sia sotto la TV che a fianco, in base alle tue preferenze. Ed essendo Bluetooth la puoi collegare senza fili. Così la puoi posizionare esattamente dove desideri per avere un’audio che arriva da ogni direzione, riproducendo quello del cinema.

I due tweeter e il woofer integrati regalano un suono potente e preciso che non distorce nemmeno alzando il volume al massimo. Potrai inoltre regolare l’equalizzazione su 3 livelli in base a se stai guardando un film, se stai ascoltando la musica o se stai giocando. E incluso trovi il suo telecomando.

Una vera bomba da non perdere. Quindi vai adesso su Amazon e acquista la tua Soundbar Bluetooth 2 in 1 ULTIMEA a soli 79,99 euro, invece che 129,99 euro. Ricorda che per averla a questa cifra devi applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.