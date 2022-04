Soundbar 50W a PREZZO STRACCIATO: Offerte di Primavera

Oggi partono le Offerte di Primavera su Amazon, con tantissimi sconti interessanti su prodotti di ogni genere. Troviamo anche diverse soundbar, come questo modello compatto di Sakobs in offerta a 42,16€, con sconto preapplicato del 15% e un ulteriore coupon del 20%.

Le soundbar portano il cinema a casa tua, dando un consistente boost all'audio della TV. Questo modello è ideale per chi ha poco spazio in salotto e cerca una soluzione compatta, economica ma comunque piuttosto potente. La soluzione di SAKOBS è lunga solo 40 cm e sviluppa fino a 50W di potenza, un valore più che ottimo per ascoltare musica e guardare film e serie TV nel salotto di casa.

Inoltre, questo modello è dotato di connessione bluetooth 5.0, per collegare qualunque dispositivo con la minima latenza e le massime prestazioni. Sul retro non può mancare l'ingresso audio analogico e sono presenti anche due fori per agganciare la soundbar al muro, una soluzione intelligente per chi non ha molto spazio o superfici sulle quali posizionare il dispositivo.

Date le sue dimensioni compatte, la soundbar in questione può essere utilizzata anche su una scrivania, come cassa principale del proprio PC fisso o portatile. Il sistema audio surround 3D porta il cinema a casa, garantendo una riproduzione audio spaziale e immersiva.

La soundbar del brand SAKOBS è protagonista delle Offerte di Primavera Amazon ed è disponibile in offerta a 42,16€, applicando il coupon del 20% prima di procedere all'acquisto. Il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi senza alcun costo aggiuntivo.