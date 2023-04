Soundbar 5 in 1 da 100W, lunga quasi un metro: una BESTIA a prezzo ridicolo (59€)

Questa soundbar 5 in 1 ha una massima potenza di ben 100W ed un aspetto estetico che travolge: è lunga quasi 1 metro! Grazie alle sue tantissime funzionalità, puoi godere di un volume alto e chiaro, di un suono nitido e di bassi profondi. Puoi abbinare le tue periferiche tramite cavo oppure completamente wireless, grazie al Bluetooth.

Complice un assurdo sconto Amazon del 50%, adesso puoi prendere questo eccellente dispositivo a 59,99€ appena. Se la promo lampo non è già terminata, non ti resta che spuntare il coupon direttamente in pagina e completare l’ordine velocemente. La prendi a mini prezzo e le spedizioni sono rapide e gratuite, offerte dei servizi Prime.

Perché si tratta di un prodotto 5 in 1? Semplice, per le molteplici possibilità di collegamento. Puoi effettuarlo tramite:

porta ottica; ingresso HDMI; porta USB; jack audio da 3,5 millimetri; completamente senza fili, sfruttando il Bluetooth.

Va da sé che, grazie a tutte queste opzioni, questo impressionante diffusore audio è compatibile praticamente con qualsiasi TV, PC, smartphone, tablet, sistemi di smart TV e non solo. Avrai la certezza di poterlo sempre collegare e utilizzare.

Con una potenza di ben 100W, potrai far tremare anche le mura, se lo desideri: il massimo volume è strepitoso! Potrai portare la tua esperienza di ascolto su un livello superiore, di quelli dai quali difficilmente si riesce a tornare indietro!

Raddoppia il divertimento, a dimezzare il prezzo ci pensa Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prendere questa spettacolare soundbar 5 in 1, con telecomando in dotazione, a 59,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.