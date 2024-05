Sottocosto MediaWorld: piovono le offerte, S23 Ultra a metà prezzo!

Unieuro chiama, MediaWorld risponde. È tempo di Sottocosto anche su mediaworld.it, con tante interessanti offerte su una marea di prodotti tecnologici.

Dal Galaxy Watch 4 sotto i 100 euro all’ottima promo sul modello Pro di iPhone 15, passando per l’Apple Watch SE di nuovo al minimo storico e l’S23 Ultra a metà prezzo. Trovi tutte le offerte sulla pagina ufficiale del Sottocosto MediaWorld.

Sottocosto MediaWorld: ecco le migliori offerte in corso

Iniziamo col botto: Galaxy S23 Ultra, nella configurazione da 8+256 GB, è in offerta a 749 euro, per effetto di un maxi sconto del 49%. Di fatto, costa la metà. Più che sottocosto, quindi, è forse meglio parlare di outlet.

Se sei team Apple, ti segnaliamo la super offerta su iPhone 15 Pro: il modello base da 128 GB è in promozione a 949 euro su questa pagina, con uno sconto pari al 23% (quindi più alto anche rispetto alla promozione del No Iva).

Stai valutando l’acquisto di un nuovo smartwatch per rimetterti in forma in vista dell’estate? Sul sito ufficiale di MediaWorld sono in corso altre due super offerte. La prima ha per protagonista il Galaxy Watch 4, in super offerta a 99 euro (fino a ieri costa 129 euro).

La seconda offerta ha come volto di punta Apple Watch SE, nella versione GPS: il prezzo del modello da 44 mm appartenente alla seconda generazione del 2023 è crollato a 239 euro. In questo caso lo sconto è pari al 25%.

Una cosa importante: per risparmiare sulle spese di spedizione, in fase di checkout seleziona l’opzione Ritiro gratuito in negozio, così da azzerare i costi per la consegna. Inoltre, considera la possibilità che i pezzi disponibili terminino già nelle prossime ore (ultimamente sta capitando con maggiore frequenza rispetto al passato). Ti invitiamo inoltre a prendere visione di tutte le offerte del Sottocosto MediaWorld su questa pagina: la promozione scade il prossimo 19 maggio.