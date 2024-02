Sorpresa Amazon: la PlayStation 5 Slim è ancora in OFFERTA a 474 euro

L’offerta sarebbe dovuta terminare due giorni fa, ma Amazon ha deciso di sorprendere tutti e conferma ancora una volta lo sconto sulla nuova PlayStation 5 Slim che puoi ancora acquistare al prezzo eccezionale di 474 euro invece di 549,99.

Non esiste occasione migliore se pensiamo al lancio imminente di un titolo molto atteso come Final Fantasy VII Rebirth e gli altri previsti nel corso dell’anno.

PlayStation 5 Slim in offerta: scopri il nuovo modello

PlayStation 5 Slim è il nuovo modello della console di ultima generazione di casa Sony e si presenta con un design ridotto e una serie di miglioramenti tecnologici. Il volume ridotto di oltre il 30% e un peso inferiore del 18% – 24% permette di avere un case più leggero e compatto da posizionare sul mobile della propria TV.

Nonostante le dimensioni ridotte, la nuova PS5 conserva tutte le funzionalità tecnologiche originali e anzi le migliora se pensiamo alla SSD da 1TB, che offre una maggiore memoria interna per immagazzinare tutti i tuoi giochi preferiti e contenuti multimediali.

Molto interessanti sono anche i quattro diversi pannelli della cover, che conferiscono un aspetto distintivo alla console. La parte superiore della console presenta una finitura lucida, mentre la parte inferiore rimane opaca.

Il modello in questione è quello di dotato di lettore ottico Blu-Ray che quindi ti permetterà di eseguire giochi e film anche in formato fisico. Non sappiamo ancora per quanto durerà l’offerta, ma meglio sbrigarsi: PlayStation 5 Slim può essere tua a 474 euro invece di 549,99.