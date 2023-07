Sorgenia PROMO Giglio: risparmia 30€ sulle tue bollette

Sorgenia da oggi è ancora più vantaggiosa! Grazie infatti allo PROMO Giglio è possibile avere un risparmio di 30 euro visibile nei primi 12 mesi.

Sorgenia PROMO Giglio: i dettagli

Il gestore italiano ti fornisce Luce e Gas che proviene da fonti rinnovabili certificate e allo stesso tempo ti garantisce un risparmio immediato in bolletta di 30 euro per i primi 12 mesi. Oltre a risparmiare, grazie all’approvvigionamento della Materia Energia darete anche un contributo significativo alla salvaguardia del Pianeta.

Oltre al Luce ed al Gas è possibile richiedere l’attivazione della Fibra a soli 21,90 euro ogni mese.

Questo fornitore, che fa parte del Mercato Libero, ha prezzi indicizzati e dunque variabili. I valori aggiunti di Sorgenia però sono altri, vediamoli:

le bollette e le eventuali comunicazioni sono tutte consultabili tramite app o sito. Anche la burocrazia per il cambio gestore è completamente paperless;

l’energia deriva da fonti rinnovabili italiane e certificate ;

; con l’attivazione di una delle due forniture potrai contribuire a far crescere una foresta;

fornitore 100% italiano che opera nel mercato da diversi anni.

Con l’offerta Next Energy Sunlight – quella attualmente disponibile ONLINE – paghi la Luce all’ingrosso secondo gli indici stanziati dall’Ente con uno spread aggiuntivo sui tuoi consumi di 0,01€/kWh per il primo anno e di 0,03€/kWh dal secondo anno. Il Gas, invece, segue sempre il prezzo indicizzato. Anche in questo caso c’è un sovrapprezzo di 0,15€/Smc per i primi 12 mesi e 0,20€/Smc dal secondo anno. Oltre a questo per entrambe le componenti c’è un costo di commercializzazione e vendita. Questo corrispettivo varia però sia per la Luce che per il Gas. Nello specifico, per la fornitura di energia sono richiesti 91,2€/POD/anno, mentre, per il Gas il contributo è di 114€/PDR/anno.

