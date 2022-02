Sorgenia Next Energy Sunlight e 100€ Buono Amazon

Sorgenia Next Energy Sunlight è la soluzione per avere Luce e Gas con costo della materia prima all'ingrosso e 100 euro di Buono Amazon da utilizzare per i tuoi acquisti.

Sorgenia Next Energy Sunlight: i dettagli

L'offerta prevede, oltre al Voucher Amazon da 100 euro, un PUN per la Luce di 0,0015€/kwh per i primi 12 mesi e poi prosegue a 0,021€/kwh. Mentre, il gas segue il PSV (Punto di Scambio Virtuale) e prevede un pezzo bloccato per il primo anno a 0,01€/Smc. Dal secondo anno è previsto un costo pari a 0,098€/Smc.

Oltre ai consumi, viene applicato un costo sul servizio commerciale di 74,4 euro POD annuo. Inoltre, c'è anche un 5% di sconto fedeltà che raddoppia a partire dal secondo anno.

Sottoscrivendo l'offerta entro la giornata di oggi troviamo anche un servizio che in pratica è in grado di verificare i consumi domestici e permette quindi di risparmiare su eventuali usi non idonei o scorretti.

L'offerta Sorgenia Next Energy Sunlight è disponibile sia per nuovi allacci sia per chi intende cambiare il gestore di Luce e Gas oppure solo di una delle due componenti. In entrambi i casi, si riceverà il Buono Amazon!

Per sottoscrivere la tariffa con i 100€ di BUONO AMAZON entro OGGI è necessario avere con sé queste cose: