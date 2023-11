Sorgenia GREEN: energia a 0 impatto ambientale

Sorgenia è impegnata da sempre per offrire energia pulita e 100% GREEN. La materia prima deriva infatti da fonti rinnovabile che con Garanzia d’Origine, un certificato elettronico che attesta la bontà di provenienza dell’energia.

Sorgenia GREEN: cosa significa?

Il fornitore nazionale che opera da svariati anni nel mercato energetico offre ai suoi clienti una materia prima che proviene da fonti rinnovabili tracciate e verificabili.

Oltre all’aspetto ad impatto zero sull’ambiente, Sorgenia, ti permette anche di risparmiare in maniera considerevole sulle tue bollette di luce e gas.

Per sapere a quanto ammonta il risparmio, basterà rispondere a poche domande oppure caricare una bolletta. A seconda della grandezza della tua abitazione puoi scegliere tra:

Bassa : puoi selezionare quest’opzione se hai una superficie di 40-60 mq , riscaldi l’acqua e l’ambiente tramite un impianto centralizzato oppure utilizzando un boiler elettrico.

: puoi selezionare quest’opzione se hai una superficie di , riscaldi l’acqua e l’ambiente tramite un impianto centralizzato oppure utilizzando un boiler elettrico. Media : per media si intende una casa di 60-80 mq dove ad esempio l’acqua e le varie stanze della casa vengono riscaldate con una caldaia a gas.

: per media si intende una casa di dove ad esempio l’acqua e le varie stanze della casa vengono riscaldate con una caldaia a gas. Alta: in questo caso puoi scegliere questa card se l’abitazione supera gli 80 mq. Inoltre, rientri in questa fascia se riscaldi acqua e stanze con una caldaia a gas.

Inoltre, inserendo in fase di switch il codice sconto VERDE avrai una riduzione per ogni fornitura pari a 20€. Questo ammontare viene spalmato per 12 mesi. Il prezzo della materia prima Luce e Gas è indicizzato e dunque varia a seconda della chiusura del mercato energetico. All’indice all’ingrosso, questo fornitore applica un piccolo sovrapprezzo sui tuoi consumi che puoi vedere direttamente ONLINE.

Una volta passati a questo fornitore sarà possibile richiedere assistenza in maniera facile e veloce. Basterà infatti scegliere di contattare il servizio clienti tramite telefono, chat, App oppure tramite area web dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.