Sorgenia: energia 100% green per te

Sorgenia è l’operatore italiano con 20 anni d’esperienza nel mercato ed oltre 800.000 clienti attivi che eroga energia elettrica 100% proveniente da fonti rinnovabili certificate grazie alla Garanzia d’Origine, un certificato elettronico che testimonia la provenienza della materia energia.

L’offerta che vedremo a seguire ha il prezzo indicizzato e vi permette di accedere al Mercato Libero senza costi se ad esempio provenite dal Tutelato.

Sorgenia: i dettagli della PROMO Mercato Libero

Con l’offerta Next Energy Sunlight di Sorgenia il costo dei tuoi consumi cambia a seconda dell’andamento del mercato dell’energia e del gas. Quindi, al diminuire del prezzo potrai risparmiare anche in bolletta. Questa cosa non accade ad esempio per i contratti con prezzo bloccato oppure con le bollette che ancora sono col Maggior Tutela.

Per verificare quanto differisce il Mercato Libero rispetto a quello tutelato ti basterà caricare una bolletta del tuo attuale gestore. Ricordati che onde evitare modifiche unilaterali potrai scegliere liberamente a seconda delle tue esigenze un nuovo fornitore di energia elettrica e gas. Se non lo farai, ti verranno applicate delle condizioni sfavorevoli dato che il Mercato Tutelato scadrà a fine anno.

Passare a Sorgenia è semplicissimo e ti serve solamente avere a portata di mano:

Una copia della bolletta luce e del gas del tuo attuale fornitore anche non recente o in alternativa conoscere POD e PDR , necessari per fare lo switch .

Il cambio fornitore avviene nel giro di 3o/60 giorni. In questo frangente di tempo non rimani mai senza fornitura.

