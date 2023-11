Ora con il passaggio a Sorgenia puoi ricevere subito un Buono Regalo Amazon. Scopri come richiedere lo switch direttamente ONLINE e richiedere il tuo regalo.

Vediamo però passo passo come riscattare il voucher spendibile sull’e-commerce più in voga del momento.

Sorgenia Buono Regalo Amazon: i dettagli

Una volta richiesto il passaggio a Sorgenia, riceverete tramite mail un voucher Idea Shopping convertibile in Buono Regalo Amazon.

Per utilizzare la shopping card appena ricevuta dovrai seguire scrupolosamente queste indicazioni:

Registrati al sito di Idea Shopping utilizzando l’indirizzo mail. Conferma la stessa, clicca su Wallet e utilizza subito il voucher ricevuto.

utilizzando l’indirizzo mail. Conferma la stessa, clicca su Wallet e utilizza subito il voucher ricevuto. Verifica che il Wallet incrementi il valore dell’ammontare del buono.

Scegli Amazon .

. Successivamente puoi scaricare il voucher ottenuto e convertirlo in un vero e proprio Buono Amazon

Su Sorgenia ci siamo già espressi ampiamente in svariati articoli. Questo fornitore oltre a fornirti energia rinnovabile certificata e verificabile, ti permette di risparmiare davvero grazie al Mercato Libero.

Se dunque ti trovi ancora con il Maggior Tutela e stai aspettando l’occasione giusta per cambiare fornitore, questo è il momento giusto.

Questo gestore di Luce e Gas ti propone un prezzo della materia prima indicizzato con un piccolo spread aggiuntivo sui tuoi consumi pari a 0,15€/Kwh per l’energia e di 0,15€/Smc per il Gas. Inoltre, il costo fisso richiesto come commercializzazione è di 8 euro per la Luce e di 10 euro per il Gas.

Oltre al prezzo all’ingrosso indicizzato, Sorgenia ti fa risparmiare anche grazie al cosiddetto passaparola. Se infatti rimani fedele e inviti amici a passare a questo fornitore ti verrà applicato uno sconto crescente a seconda di vari fattori.

Da subito, inoltre, ottieni 20€ di sconto per ogni fornitura attivata grazie al codice VERDE.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.