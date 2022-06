Sophos Home: sicurezza pluripremiata ora a un prezzo accessibile a tutti

Sophos Home è un pluripremiato sistema antivirus che integra anche soluzioni complete di sicurezza e privacy per tutta la famiglia. Grazie al suo software studiato nei minimi particolari proteggi i tuoi PC Windows e Mac.

Ora Sophos Home è per tutti. Ottienilo a soli 37,46 euro, invece di 49,96 euro, e scopri quante funzionalità avrai a disposizione per mettere al sicuro e proteggere i tuoi dispositivi. Lato sicurezza, i sistemi dedicati ai privati sono gli stessi forniti dalla società alle grandi aziende:

migliori prestazioni grazie alla scansione e alla pulizia automatizzata del computer che elimina le minacce che lo rallentano;

protezione professionale delle informazioni private da virus, malware, ransomware e altri che potrebbero rubare o distruggere file, documenti e foto;

acquisti online sempre sicuri grazie alla protezione da attacchi phishing e smishing.

Sophos Home protegge anche la tua privacy

A questo prezzo, solo 34,46 euro, invece di 49,95 euro, Sophos Home protegge anche la tua privacy e quella della tua famiglia. Infatti, tra le varie funzionalità sopra elencate si aggiungono anche queste particolarmente specifiche:

navigazione privata perché durante la scansione il sistema trova e rimuove i codici di tracciamento, impedendo così a terzi di spiare la tua navigazione online;

protezione privacy ad alti livelli che impedisce a cracker di accedere alla webcam e al microfono dei tuoi dispositivi per spiare te e la tua famiglia;

sicurezza delle password grazie a una funzione che blocca le applicazioni solite al furto di nomi utente e password.

Quindi Sophos Home non è solo un semplice antivirus, ma un sistema di sicurezza completo che integra anche opzioni per l’ottimizzazione del PC. Inoltre, è in grado di proteggerti bloccando siti Web danneggiati o compromessi, inclusi quelli di phishing, mettendo al sicuro i tuoi dati bancari e le credenziali di accesso.

Affidati a un esperto in sicurezza e privacy. Ottieni Sophos Home a soli 34,46 euro, invece di 49,95 euro. Un’opportunità imperdibile che potrebbe terminare da un momento all’altro. Solo pochi utenti fortunati riusciranno a farsi proteggere a questo prezzo super conveniente.

