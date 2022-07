Sophos Home: l'antivirus professionale per tutti

Se stavi cercando un sistema antivirus professionale specifico solo per PC Windows e Mac sei nel posto giusto. Grazie a Sophos Home a soli 37,46 euro, invece di 49,95 euro, ottieni protezione professionale sempre e comunque, senza limitazioni.

Infatti, è una delle poche società di cybersicurezza che offre lo stesso prodotto destinato alle grandi aziende anche ai privati. In altre parole, il tuo personal computer sarà protetto con lo stesso livello di sicurezza che viene garantito a una multinazionale.

Come facciamo a saperlo? È la società stessa che lo certifica senza tanti giri di parole. La tua protezione è al primo posto, tanto quanto quella di un ente pubblico o di una grande realtà commerciale come potrebbe essere un sito e-commerce o una banca. Ecco cosa ha dichiarato in merito Sophos:

Lo stesso malware che attacca le aziende Fortune 500 attacca anche gli utenti privati. Sophos Home utilizza le stesse funzioni di sicurezza pluripremiate che mantengono al sicuro tali aziende.

Sophos Home e i 3 benefici che riceverà il tuo PC

Sophos Home ha un effetto benefico su qualsiasi PC venga installato. Questo antivirus con sistema di sicurezza avanzato, non appena installato e attivato, lavora puntando in modo costante e assiduo verso 3 importanti obiettivi:

migliorare le prestazioni. Con Sophos Home noterai un miglioramento immediato di velocità, fluidità e stabilità del tuo computer. Scansionando e pulendo il tuo dispositivo, rimuoverà anche malware che possono rallentarlo; protezione dalle minacce. Le tue informazioni private e personali saranno sempre al sicuro contro virus, ransomware e molti altri malware che tentano di rubare, distruggere e carpire file, documenti, foto e credenziali di accesso; sicurezza durante gli acquisti. Con Sophos Home non dovrai preoccuparti di tracker, cybercriminali e altre minacce. I tuoi acquisti online saranno al sicuro così come le operazioni bancarie. Consulta i tuoi conti in tutta tranquillità grazie alla protezione aggiuntiva contro phishing e hacking.

Insomma, Sophos Home a soli 37,46 euro, invece di 49,95 euro, è tutto questo e molto di più. La tua privacy sarà sempre al sicuro grazie alla navigazione privata senza tracciamento, alla protezione della privacy che impedisce l’accesso a webcam e microfono e la sicurezza con le password.

