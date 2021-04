Sony annuncerà una nuova gamma di dispositivi Xperia il 14 aprile 2021, vale a dire la prossima settimana. Tuttavia, per tenerci sulle spine e generare hype per l’evento, la compagnia giapponese ha appena rilasciato dei video relativi ai suoi nuovi smartphone.

Nuovi Sony Xperia: video

Entrambi i video teaser si basano sull’esperienza dell’azienda nel campo della fotografia e dell’audio: Sony stessa si definisce come una “società di intrattenimento creativo con solide basi tecnologiche”.

La prima clip chiarisce che i modelli Mark III sono in arrivo, nonostante non emergono particolari dettagli sui Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 10 III, device che saranno sicuramente la star dell’evento della prossima settimana. Tuttavia, nel video emergono interessanti immagini su cuffie, fotocamere e varie apparecchiature professionali targate Sony.

Ricordiamo che il design dei suddetti telefoni non sarà particolarmente innovativo, come è emerso dai render e sembra per lo più lo stesso.

Il secondo video offre uno sguardo più approfondito sullo smartphone, concentrandosi in particolare sulla sua tripla fotocamera (pare che includerà anche un periscopio).

Inoltre, in questa clip sono presenti anche l’Xperia 1 II e l’Xperia Pro in arrivo.

In attesa del keynote online che sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube ufficiale di Sony, ricordiamo che saranno molti i dispositivi che verranno lanciati tra pochi giorni. Tra questi, come anticipato, ci sarà l’ammiraglia Xperia 1 III che dovrebbe avere un display OLED da 6,5 ​​pollici con risoluzione 4K e il caratteristico rapporto di aspetto 21: 9.

Ci aspettiamo anche l’Xperia 10 III – che dovrebbbe avere a bordo il chipset Snapdragon 765G e 6 GB di RAM – e l’ Xperia Compact da 5,5 pollici.

Sony

Smartphone