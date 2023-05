Sony Xperia 10 V ufficiale: batteria gigantesca, e che design leggero!

Parallelamente allo smartphone Sony Xperia 1 V, il gigante nipponico svela il nuovo Sony Xperia 10 V, variante meno performante e meno costosa alla caccia di un buon posto nella fascia media sul mercato della telefonia mobile. Analizziamo assieme le specifiche tecniche, osserviamo il design e vediamo i dettagli da sapere in merito a prezzo e disponibilità.

Sony Xperia 10 V è ufficiale

Il dispositivo mobile in questione è ufficialmente il più leggero al mondo con batteria da 5.000 mAh, dato che il peso esatto è pari a 159 grammi. Non si trova il supporto a una ricarica particolarmente rapida ma, stando alle dichiarazioni di Sony, promette un’autonomia pari all’80% rispetto a quella originale dopo tre anni di utilizzo quotidiano continuo.

Venendo alle specifiche sotto la scocca, il cuore pulsante è il chipset Qualcomm Snapdragon 695 – dunque un modello leggermente datato – seguito da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile tramite microSD.

Esternamente si fa notare il pannello OLED 1080p con diagonale pari a 6,1 pollici e refresh rate fissato a 60Hz. Nella scocca in plastica risultano saldi tre sensori fotocamera posteriori (48 MP principale f/1.8 con stabilizzazione ottica dell’immagine; 8 MP teleobiettivo f/2.2; 8 MP ultra-grandangolare f/2.2) e uno anteriore da 8 megapixel. La scocca in plastica assicura comunque la resistenza IP65/68 per acqua e polvere, e include un jack audio da 3,5 millimetri con supporto all’audio Hi-Res.

Sony Xperia 10 V arriverà in Europa a metà giugno 2023 al prezzo di 449 euro, online e presso rivenditori partner.