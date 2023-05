Sony presenta il nuovo cameraphone Xperia 1 V, un flagship dalle prestazioni uniche

Sony ha appena presentato al mondo il nuovo smartphone Xperia 1 V; questo dispositivo è un vero cameraphone dotato di un sensore Exmor T, di uno schermo OLED 4K e dispone di un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Questo è un dispositivo che arriva nei mercati internazionali e promette delle performance fotografiche degne di nota. Costa molto sì, e sfida apertamente il Galaxy S23 Ultra nel settore dei flagship votati all’imaging.

Sony Xperia 1 V: le caratteristiche tecniche

Rispetto al predecessore cambia pochissimo, ma si presenta leggermente più resistente grazie ad una cornice squadrata con bordi piatti. Le ottiche sono tutte impilate in un comparto fotografico a forma di pillola sulla back cover. A protezione del tutto troviamo il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2. Lo schermo è un meraviglioso display da 6,5 pollici con refresh rate di 120 hz, aspect ratio di 21:9, tecnologia OLED e risoluzione 4K. Ci sono cornici evidenti sopra e sotto ed è resistente all’acqua e alla polvere. Non manca lo slot microSD e il jack audio da 3,5 mm.

Sul fronte tecnico troviamo un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile. La batteria è da 5000 mAh e si ricarica via cavo a 30W (50% in trenta minuti). C’è Android 13 e una UI quasi stock; tuttavia, le app di Sony sono tutte volte all’uso professionale: Photography Pro, Videography Pro, Cinema Pro e Music Pro.

A proposito di telecamere, citiamo il sensore principale da 1/1.35″ da 52 Megapixel con obiettivo f1.9; viene chiamato “Exmor T” ed è già grande del predecessore del 70% quindi cattura più luce e migliora le prestazioni al buio. Troviamo il teleobiettivo 85-125 mm con apertura variabile e zoom continuo.

Non manca l’ultrawide da 16 mm. Il TOF è stato sostituito da un algoritmo AI per la messa a fuoco. Curiosa la modalità S-Cinetone per i Videomaker che vogliono prestazioni paragonabili ad una fotocamera con un profilo colore lavorabile in post produzione.

Sony Xperia 1 V arriva sul mercato a breve a 1399€ in tre colorazioni: nero, argento e verde. Se volete provare l’esperienza Sony, vi consigliamo il midrange Xperia 10 IV a soli 459,99€ su Amazon.

