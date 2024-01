Sony WH-CH720N in offerta su Amazon: oggi le paghi metà prezzo

Le cuffie wireless Sony WH-CH720N offrono un’esperienza di ascolto straordinaria, e ora puoi acquistarle su Amazon a soli 74,90€ invece di 149,99€, risparmiando il 50%.

Grazie al processore integrato V1 e alla tecnologia DSEE, queste cuffie ti permettono di godere della musica originale con una qualità audio impeccabile. Con l’app Headphones Connect, puoi personalizzare il suono su 20 diversi livelli, per un’esperienza di ascolto su misura per te.

Le WH-CH720N sono dotate di tecnologia di Noise Cancelling, che utilizza il Dual Noise Sensor e l’Integrated Processor V1 per adattare il suono alle tue preferenze. Con una durata della batteria di 35 ore, queste cuffie rimangono comode anche per lunghi periodi di ascolto, rendendole ideali per un uso quotidiano.

La connessione multipoint ti permette di associare le cuffie a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, garantendo la massima praticità. Inoltre, con la tecnologia Precise Voice Pickup e i microfoni beamforming, le chiamate saranno più chiare che mai.

Leggere e confortevoli, le Sony WH-CH720N offrono un’esperienza di ascolto eccezionale senza compromessi tra leggerezza e tecnologia. Grazie al design ergonomico e alla tecnologia di eliminazione del rumore, potrai immergerti completamente nella tua musica preferita ovunque tu vada.

Approfitta ora di questa incredibile offerta e acquista le cuffie wireless Sony WH-CH720N per un’esperienza di ascolto superiore a un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.