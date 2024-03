Sony WH-1000XM4: MEGA sconto del 32% su Amazon

Se sei un appassionato di musica in cerca di un’esperienza di ascolto straordinaria, le cuffie premium Sony WH-1000XM4 sono qui per offrirti esattamente ciò di cui hai bisogno. E se il suono impeccabile non fosse già abbastanza per convincerti, oggi hai l’opportunità di acquistarle su Amazon con un mega sconto del 32%. Approfitta subito di questo affare e acquistale al prezzo speciale di soli 259,00 euro, anziché 380,00 euro.

Sony WH-1000XM4: le scorte a disposizione non sono infinite

Dotate di una cancellazione del rumore leader del settore, queste cuffie ti permettono di isolarti completamente dall’ambiente circostante, offrendoti un’esperienza di ascolto immersiva come nessun’altra. Grazie al processore noise cancelling HD QN1 e all’algoritmo evoluto, puoi dire addio ai rumori di fondo indesiderati e concentrarti solo sulla tua musica preferita.

Ma la qualità del suono non è l’unica caratteristica che distingue le Sony WH-1000XM4. Con il supporto per l’audio Hi-Res e la tecnologia DSEE Extreme, queste cuffie sono in grado di ottimizzare anche i file musicali compressi, offrendoti un suono nitido e dettagliato che ti farà apprezzare ogni nota.

E se ti preoccupi di dover interrompere la tua musica per rispondere a una chiamata, non ti preoccupare più. Grazie alla funzione SPEAK-TO-CHAT, le cuffie mettono automaticamente in pausa la musica quando rilevano una conversazione, consentendoti di passare senza sforzo dall’ascolto alla comunicazione senza mani e senza interruzioni.

Ma le caratteristiche intelligenti non finiscono qui. La funzione WEARING DETECTION rileva quando non indossi le cuffie e le spegne automaticamente, risparmiando batteria e garantendo una maggiore durata. E con la Multi-Point Connection, puoi associare contemporaneamente le cuffie a due dispositivi Bluetooth, permettendoti di passare facilmente da un dispositivo all’altro senza dover riconnetterti ogni volta.

Non lasciare che questa offerta eccezionale ti sfugga di mano. Acquista subito le cuffie Sony WH-1000XM4 su Amazon e trasforma il tuo modo di ascoltare musica. Con la loro cancellazione del rumore leader del settore, la qualità audio premium e le caratteristiche intelligenti all’avanguardia, queste cuffie sono un vero gioiello per gli amanti della musica. Non perdere questo affare e acquistale al prezzo speciale di soli 259,00 euro.