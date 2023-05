Sony SRS-XG300: il migliore speaker portatile wireless a METÀ PREZZO

Tieniti forte perché sto per segnalarti un’offerta incredibile. Se fai presto oggi ti poi portate a casa uno dei migliori speaker portatili wireless a un prezzo da capogiro. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Sony SRS-XG300 a soli 149,74 euro, invece che 299 euro.

Non ci sono errori di prezzo, grazie a questo sconto del 50% oggi puoi avere un notevole risparmio e una cassa portatile eccezionale. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Tieni presente che questa cifra si avvicina tantissimo al minimo storico per cui devi essere veloce.

Sony SRS-XG300: l’eccellenza a un prezzo accessibile

Sul fatto che Sony SRS-XG300 sia uno dei migliori speaker portatili wireless, se non il migliore, non ci sono dubbi. Tuttavia a prezzo pieno è una spesa non indifferente. Oggi però su Amazon il prezzo è dimezzato per cui è da prendere senza pensarci.

Con questa cassa Bluetooth potrai portarti la musica dove vuoi. È infatti dotata di una pratica maniglia che ti permette di trasportarla facilmente. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67. Ovviamente non si può non parlare del suono che, grazie al diaframma innovativo riesce ad aumentare la pressione per un audio di altissima qualità. Non distorce nemmeno alzando il volume al massimo e offre un’autonomia di ben 25 ore con una sola ricarica.

Fai presto perché come ti dicevo un’offerta così vantaggiosa non potrà durare ancora molto. Quindi prima che svanisca vai su Amazon e acquista la tua Sony SRS-XG300 a soli 149,74 euro, invece che 299 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.