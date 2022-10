Sony: speaker portatile Bluetooth SPETTACOLARE a 52 euro in MENO

Se sei un amante della musica sicuramente la vuoi avere sempre con te. Ecco perché quest’offerta di Amazon rappresenta un affare da non perdere assolutamente. Metti subito nel tuo carrello lo speaker portatile Bluetooth Sony a soli 97 euro, invece che 149 euro.

Ovviamente non è soltanto la musica che potrai ascoltare attraverso questo altoparlante wireless. Ad esempio puoi connetterlo al tuo notebook per amplificare il suono mentre guardi un film o una serie TV. Oppure associalo al tuo smartphone per chiamare i tuoi familiari o gli amici e usarlo come un vivavoce. Inoltre potrai scegliere tra diversi colori disponibili quello che più ti rappresenta.

Devi fare presto perché un’offerta del genere non durerà molto. Dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo speaker portatile Bluetooth Sony a soli 97 euro.

Sony: lo speaker portatile con la batteria gigante

Tra le diverse caratteristiche davvero interessanti di questo speaker portatile Bluetooth Sony, sicuramente non si può fare a meno di menzionare la batteria. Infatti potrai ascoltare la tua musica preferita per ben 16 ore senza ricaricare. E se hai poco tempo e ti serve subito il tuo altoparlante portatile, con una ricarica di 10 minuti avrai ben 70 minuti di autonomia.

Si presenta con un design molto bello, con diversi colori, resistente alla polvere agli urti e all’acqua (IP67). Grazie alla sua forma lineare riesce a diffondere un suono perfetto, di altissima qualità, in ogni direzione. Portalo sempre con te e invita i tuoi amici a godersi la festa. Non occupa molto spazio, è leggero e ha un pratico cinturino che ti permette di tenerlo comodamente al polso.

Davvero un’ottima offerta, soprattutto se consideri che potrai risparmiare ben 52 euro. Quindi non aspettare che sia tardi, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo speaker portatile Bluetooth Sony a soli 97 euro, invece che 149 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.