Sony: lo speaker Bluetooth dei sogni torna al prezzo più basso di sempre

Vuoi una cassa portatile di altissima qualità ma non sai quale scegliere? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa ottima occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo speaker Bluetooth Sony a soli 85,99 euro, invece che 149 euro.

Ebbene sì, in questo momento puoi avvalerti dello sconto del 42% per risparmiare la bellezza di 63 euro sul totale. Dunque un ritorno inaspettato al minimo storico. È chiaro che per riuscire ad averlo a questa cifra devi essere velocissimo. Anche perché, oltre al prezzo, questa cassa portatile regala un audio eccezionale, è robusta e impermeabile.

Sony: lo speaker Bluetooth delle meraviglie a prezzo wow

Questo speaker Bluetooth di Sony ha un design compatto e leggero, studiato con l’obiettivo preciso di poterlo portarselo un po’ ovunque. Ecco perché è stato fornito anche di un pratico laccetto che facilita il trasporto e ti permette di agganciarlo ovunque.

Regala un audio potente e preciso anche all’aperto, con un suono che si diffonde in modo omogeneo, raggiungendo anche il punto più lontano. È resistente all’acqua con certificazione di grado IP67, per cui lo puoi portare al mare o in piscina. E poi ha una super batteria in grado di durare per 16 ore con una sola ricarica e in appena 10 minuti hai altri 70 minuti di autonomia.

Non lasciarti sfuggire questa occasione d’oro. Prima che la promozione scada o che le unità disponibili finiscano, vai su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth Sony a soli 85,99 euro, invece che 149 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.