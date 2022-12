Sony: speaker Bluetooth MINI con audio ESAGERATO (-50%)

Ti segnalo questa offerta che ha veramente dell’incredibile, un prezzo vicinissimo al minimo storico che ti permette di portarti a casa una mini cassa portatile bellissima. Metti subito nel tuo carrello lo speaker Bluetooth Sony a soli 29,99 euro, invece che 60 euro.

A un prezzo del genere è veramente un affare da prendere al volo. Avrai la possibilità di portarti sempre dietro nei tuoi viaggi una mini cassa wireless resistente e impermeabile. La piazzi dove vuoi e fai partire le tue feste. Inoltre a questo stesso prezzo potrai scegliere tra ben 6 colori differenti: azzurro, blu, corallo, lime, nero e beige.

Sony: lo speaker Bluetooth piccolo e potente

Lo speaker Bluetooth Sony è piccolo soltanto per dimensioni ma in realtà possiede un audio potentissimo. È dotato infatti un suono surround con bassi profondi con un range a 360°. È in grado di riempire una stanza restituendoti la musica delle tue canzoni preferite come se stessi a un concerto.

È stato progettato in modo da poterlo portare sempre con te. Ecco perché è dotato di un rivestimento resistente e di un comodo cinturino che ti permette di appenderlo a uno zaino o tenerlo comodamente a tracolla. È impermeabile con certificazione IP67, per cui potrai portarlo al mare, in piscina e usarlo anche sotto la doccia. Infine bisogna ovviamente fare una menzione alla batteria che in grado di durare per 16 ore con una sola ricarica.

Non c’è che dire, questo è davvero l’affare del giorno. Dato che le richieste sono molto alte dovrai fare presto per non rimanere a bocca asciutta. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth Sony a soli 29,99 euro, invece che 60 euro. Se lo ordini oggi lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.