Sony LinkBuds S: in offerta a QUESTO PREZZO sono IMPERDIBILI (anche in 5 rate)

È il momento giusto per acquistare le Sony LinkBuds S: le cuffie true wireless della casa nipponica sono, infatti, protagoniste di una nuova offerta Amazon con la possibilità per gli utenti di acquistare gli auricolari Bluetooth di Sony al prezzo scontato di 129 euro invece di 199 euro. La promozione garantisce uno sconto del 35% con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi. L’offerta riguarda tutte le colorazioni delle Sony LinkBuds S, fino ad esaurimento scorte. Per accedere all’offerta si può utilizzare il link qui di sotto:

Sony LinkBuds S: le cuffie true wireless in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Le cuffie true wireless di Sony possono contare su di un comparto tecnico completo che le rende la scelta giusta in tutti i contesti di utilizzo. Le Sony LinkBuds S garantiscono una resa audio sempre ottimale, con la possibilità di sfruttare la cancellazione del rumore oltre alla modalità Ambient Sound che permette di interagire con l’ambiente.

Da notare anche un’eccellente autonomia, con 6 ore di riproduzione con una sola carica e 20 ore di autonomia completa considerando anche la custodia. C’è il supporto Fast Pair, per un collegamento rapido con lo smartphone. Gli utenti possono personalizzare il funzionamento delle cuffie grazie all’app Sony Headphones Connect.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Sony LinkBuds S al prezzo scontato di 129 euro invece di 199 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 25 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.