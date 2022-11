Sony LinkBuds: gli auricolari ad anello al prezzo più BASSO di SEMPRE

Ti segnalo un minimo storico che oggi ti permette di accaparrarti degli auricolari bellissimi e innovativi a un prezzo mai visto su Amazon. Metti subito nel tuo carrello Sony LinkBuds a soli 99 euro, anziché 179,99 euro.

Stiamo parlando di uno sconto del 45% con cui potrai risparmiare quasi 81 euro. Questi auricolari, oltre a essere molto belli, sono anche innovativi, grazie alla particolare forma ad anello che ti permette di ascoltare la tua musica senza estraniarti completamente da ciò che ti succede intorno. Sono leggerissimi e quindi anche comodi e godono di un audio stupendo.

Sony LinkBuds: gli auricolari geniali a un prezzo wow

La particolare caratteristica di questi auricolari li rende perfetti per ogni attività giornaliera. In qualsiasi momento potrai indossarli riuscendo a percepire con pieno realismo e in modo nitido la tua musica preferita. D’altra parte, se una persona incomincia a parlarti tu la sentirai chiaramente e, appena dirai qualcosa, i tuoi auricolari interromperanno automaticamente la musica.

Sono leggeri e comodi, li potrà indossare per tutto il giorno. Possiedono un ottimo Bluetooth in grado di avere una connessione sempre stabile con i tuoi dispositivi associati. Per cambiare canzone o rispondere alle chiamate non serve nemmeno toccarli, basta un semplice tap vicino all’orecchio. Sono poi resistenti all’acqua con certificazione IPX4 e godono di quasi 18 ore di autonomia.

Quella di oggi rappresenta davvero un’offerta unica. Per non fartela scappare dovrei essere veloce. Vai adesso su Amazon e acquista i tuoi auricolari Sony LinkBuds a soli 99 euro, anziché 179,99 euro. Se completi l’ordine subito li riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.