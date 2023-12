Sonic Superstars: SUPER OFFERTA NATALIZIA su Amazon (-23%)

Preparati ad un Natale divertente, veloce e colorato con Sonic Superstars: questo episodio del porcospino blu più amato e famoso dei videogiochi è disponibile infatti con un super sconto natalizio a soli 29,98 euro. Una grande occasione per fare uno dei tuoi ultimi regali di Natale.

Sonic Superstars in offerta: divertiti alla massima velocità

Questo gioco è un nuovo standard per il Sonic classico che tutti noi conosciamo e amiamo, ma reinventato per le piattaforme moderne. Rivivi l’emozione di giocare nei panni dei tuoi personaggi preferiti, tra cui Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose. Ognuno di loro ha abilità uniche che potrai sfruttare mentre attraversi le entusiasmanti Northstar Islands e ti prepari a sconfiggere il temibile Dr. Eggman, supportato da un vecchio rivale come Fang.

Preparati alla possibilità di sprigionare il potere dei Chaos Emerald, moltiplicarti, risalire rapide, trasformarti e scoprire altri poteri segreti. L’avventura si svolge in modo ancora più coinvolgente grazie alla modalità cooperativa locale, che consente a te e ai tuoi amici di affrontare l’intera campagna insieme, fino a 4 giocatori.

Non perdere l’opportunità di regalare il divertimento di Sonic Superstars a un prezzo incredibile. Acquista subito su Amazon e approfitta del 23% di sconto per un Natale all’insegna del gioco e dell’emozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.