Solo per oggi Xiaomi 13 in offerta a 774€ e Tasso Zero sul Mi Store

Xiaomi 13 è il top di gamma compatto del 2023 del colosso asiatico. Le prestazioni sono da flaghship, il comparto camere fa uno scatto in avanti notevole grazie alla collaborazione con Leica, col design che rimane molto piacevole. Tra i suoi principali punti di forza lo Snapdragon 8 Gen 2, la camera princpale da 50 MP con stabilizzazione ottica e sensore da 1/1.49″ e un bellissimo display OLED da 6,36 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.900 nits.

Solo per oggi, nell’ambito dell’iniziativa Sconti da Paura del Mi Store, lo puoi acquistare in offerta a 774,90 euro invece di 1.099 euro nella versione da 8 + 256 GB.

Xiaomi 13 è in super offerta a 774€ sul Mi Store

Sono diversi i vantaggi della promozione esclusiva del Mi Store di oggi. Oltre allo sconto di 325 euro, potrai decidere di acquistare il telefono pagando l’importo per intero oppure in 12 o 24 rate a tasso zero con Findomestic.

Se scegli le 12 rate, pagherai 64,5 euro al mese per 1 anno, mentre con le 24 rate l’importo sarà di 32,3 euro al mese per 2 anni.

A questo aggiungici anche le spese di spedizione gratuite: in fase di ordine, ti basterà aggiungere nel campo Spedizione il tuo indirizzo di casa per ricevere il pacco contenente lo smartphone dopo pochi giorni dall’acquisto.

Per completare con successo l’ordine, ti invitiamo a eseguire l’accesso al tuo account Xiaomi sul Mi Store. E se non ne hai ancora uno, è arrivato il momento di crearlo.

Approfitta ora della super offerta di oggi sul top di gamma Xiaomi 13, per beneficiare di un maxi sconto di 325 euro rispetto al prezzo precedente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.