Solo per oggi: POCO X6 Pro 5G con display AMOLED a prezzo stracciato

Se sei alla ricerca di uno smartphone potente, moderno e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il POCO X6 Pro 5G potrebbe essere la scelta perfetta per te. Questo dispositivo della Xiaomi offre prestazioni d’alto livello, un design accattivante e tante funzionalità pensate per accompagnarti in ogni momento della giornata.

Partiamo dal suo display: si tratta di un bellissimo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento a 120Hz. La qualità dell’immagine è davvero eccellente, con colori vividi e neri profondi, ed una luminosità che arriva fino a 1800 nit, perfetta anche sotto il sole. Si tratta quindi del display ideale per guardare video, giocare o semplicemente monitorare i tuoi social.

Sotto la scocca batte un cuore potente: il processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra, supportato da 12 GB di RAM e 512 di memoria interna. Questo significa che potrai passare da un’app all’altra in maniera semplice e fluida, giocare senza lag e archiviare tutto ciò che vuoi senza preoccuparti dello spazio a disposizione.

Il POCO X6 Pro 5G è pensato anche per chi ama fare foto: il comparto fotografico infatti è composto da una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64MP con stabilizzazione ottima (OIS), un ultra-grandangolare da 8MP e una lente macro da 2MP. Hai inoltre a disposizione anche una fotocamera frontale da 16 MP, perfetta per scattare selfie.

La sua batteria da 5000 mAh ti accompagna tranquillamente per tutta la giornata, e grazie alla ricarica rapida da 67W torni al 100% in meno di un’ora. Non mancano il supporto 5G, il Wi-Fi 6, l’NFC ed un comodo sensore di impronte sotto il display.

Infine il sistema operativo HyperOS basato su Android 14 ti offre un’interfaccia pulita, veloce e ricca di funzioni smart. In breve, se desideri uno smartphone completo, veloce ed affidabile, il POCO X6 Pro 5G è pronto per sorprenderti. Non lasciarti sfuggire la possibilità di averlo ad un prezzo da urlo e acquistalo subito a soli € 237,15 euro grazie al codice XIAOMIDAYS25!