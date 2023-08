Solo OGGI il Redmi 12 a soli 179€

Grande ritorno delle Offerte Lampo sul Mi Store. Un’occasione eccezionale per acquistare i migliori prodotti a marchio Xiaomi risparmiando notevolmente sul prezzo di listino. Solo per oggi, quindi ancora poche ore, metti nel carrello il Redmi 12 a soli 179,90 euro, invece di 199,90 euro. La versione in promozione è quella da 4GB di RAM e 128GB di ROM. Un vero e proprio affare da non perdere assolutamente.

Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Ma cosa ha da offrire questo speciale smartphone Android? Prima di tutto un design unico e inimitabile, con la scocca posteriore in vetro di altissima qualità. Le linee moderne non solo lo rendono particolarmente bello da vedere, ma anche comodo e sicuro da utilizzare. Grazie alla certificazione IP53 è resistente anche a polvere e schizzi. Niente male vero?

Redmi 12: tanta tecnologia a un prezzo speciale

Solo per poche ore puoi assicurarti uno Xiaomi Redmi 12 a soli 179,90 euro. Approfittane subito, prima che termini l’offerta o le scorte disponibili. Dotato di un processore MediaTek Helio G88 hai prestazioni perfette, da vero e proprio gamer. Fluidità e scorrimento veloce sono dati dal display FHD+ a 90Hz di refresh rate. La tripla fotocamera da 50MP con AI assicura scatti sempre all’altezza, a qualsiasi ora del giorno.

Dotato di una capiente batteria da 5000 mAh, ha tutta la potenza che vuoi per tutto il giorno e oltre. Leggero, sottile e con un’ampia autonomia, è lo smartphone perfetto da portare sempre con sé senza preoccupazioni e senza rinunciare a nulla. Goditi il meglio a un prezzo bassissimo. Approfitta dell’offerta lampo sul Mi Store Italia. Acquistalo a soli 179,90 euro, invece di 199,90 euro.

