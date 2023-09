SOLO OGGI il POCO M5 è tuo a soli 119€

Sul Mi Store Italia proseguono le incredibili offerte lampo. Solo per oggi acquisti il POCO M5 a soli 119,90 euro, invece di 189,90 euro. Si tratta di un prezzo molto vantaggioso per la versione da 4GB di RAM e 64GB di ROM. Questo smartphone pazzesco, nonostante sia eccezionalmente economico, non rinuncia ai dettagli. Infatti, il suo display DynamicSwitch FHD+ offre immagini pazzesche e una frequenza di aggiornamento a 90Hz. Dotato di Corning Gorilla Glass è tra i più resistenti.

Anche in merito ad autonomia siamo su livelli importanti. La sua ampia batteria con ricarica rapida da 18W ha una super capacità di 5000 mAh. Ciò significa che puoi fare tutto quello che vuoi lontano da casa senza preoccuparti di dover ricaricare il telefono. Grazie alla dotazione di una Tripla Fotocamera AI da 50MP ottieni scatti sempre perfetti e ricchi di dettagli. La fotocamera anteriore da 5MP regala foto speciali per i tuoi social network.

POCO M5: potenza allo stato puro

Nato per sorprendere, lo Xiaomi POCO M5 è uno smartphone completo e dinamico. Dotato di processore flagship a 6 nm MediaTek Helio G99, è in grado di soddisfare anche i gamer più esigenti. La sua velocità e la sua potenza sono indiscusse. Svolgi qualsiasi attività con questo telefono super tecnologico: app, giochi e altro sono un gioco da ragazzi, anche durante un uso intensivo.

Approfitta subito dell’offerta del giorno sul Mi Store Italia. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita. Acquista direttamente dal produttore al consumatore e risparmia tantissimo grazie a questa promozione super speciale. Mettilo nel carrello ora a soli 119,90 euro, invece di 189,90 euro. Rimarrai piacevolmente stupido da tutto quello che ha da offrirti.

