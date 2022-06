Solo iPhone 14 Pro e Pro Max avranno il SoC Apple Bionic A16

Stando a quanto emerge dall’ultimo leak di TrendForce in rete, sembra che solo i modelli premium della gamma next-gen di melafonini riceveranno un processore Apple A16 aggiornato. Di fatto, iPhone 14 non Pro, rischia di aver il medesimo chip del 2021.

Facciamo il punto: analizzando l’ultimo report relativo alla produzione mondiale di smartphone, scopriamo qualcosa di interessante in merito ai nuovi iDevice di punta del colosso americano. Solo i modelli Pro della serie del 2022 avranno un SoC nuovo. Ma come mai questa scelta?

iPhone 14 Pro e non Pro: cosa succederà con i processori?

Il report è allineato alle parole proferite dall’analista Ming-Chi Kuo nel mese di marzo scorso; l’uomo aveva detto più volte in passato che solo i modelli di fascia alta (iPhone 14 Pro e 14 Pro Max) sarebbero stati dotati di un chipset Apple Bionic A16. I modelli standard invece, si dice che disporranno del solito A15 visto nel 2021. Questa è una novità su tutti i fronti per la compagnia di Cupertino. Non dimentichiamo che anche Mark Gurman di Bloomberg è convinto di ciò visto che ne ha parlato in una newsletter di aprile: “le versioni standard di iPhone 14 è probabile che si attengano all’A15 dello scorso anno o ad una sua variante“.

La differenziazione mira a far risaltare ancora di più il Pro, perché si dice che questo sarà un flagship senza eguali, sia nella storia di Apple che nell’intero mercato della telefonia mobile. Sarà uno smartphone realizzato in due taglie (6,1 e 6,7 pollici), con schermo ProMotion aggiornato, senza notch, con selfiecam premium dotata di autofocus, con sensori posteriori da 48 megapixel e con l’Always On Display. Capite bene che il device sarà rivoluzionario in ogni sua essenza, quindi è normale che Apple voglia spingere per far sì che possa diventare mainstream in pochissimo tempo. Gli analisti sono ottimisti sulle prestazioni di questo prodotto e onestamente anche noi lo siamo.

Intanto, se cercate un gadget della mela super performante, non possiamo non consigliarvi l’ottimo iPhone 13 Pro da 512 GB a soli 1419,00€.

