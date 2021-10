Solo 6€ per questo smartwatch su Amazon: possibile errore

Uno smartwatch, con ampio display da 1,44″, che porti a casa da Amazon a 6€ circa appena adesso. Un'offerta o un possibile errore di prezzo? Nel dubbio, approfittane subito: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare il pagamento – applica il codice “TXMYQ26L “. Spedizioni super economiche (6,35€).

Smartwatch a 6€ su Amazon: occasione top oppure errore?

Un wearable perfetto per il quotidiano. Probabilmente non top di gamma, ma assolutamente completo. Leggi dal polso notifiche, promemoria, chiamate in arrivo, avvisi e non solo: tutto quello che arriva sullo smartphone al quale lo hai collegato in Bluetooth.

Attenzione anche alla salute, grazie alla possibilità di monitorare il battito cardiaco, la pressione sanguigna, la qualità del riposo notturno e non solo. Ovviamente, tutte le funzionalità di questo dispositivo puoi sfruttarle durante lo sport: un validissimo activity tracker, in grado di tenere traccia di passi, distanza, calorie. In questo modo, puoi controllare le tue performance in qualsiasi momento.

Insomma, non certamente un wearable top di gamma, ma comunque uno smartwatch completo sotto ogni punto di vista e decisamente accattivante sotto il punto di vista estetico. Non perdere l'occasione e approfitta adesso di questo possibile errore di prezzo Amazon: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “TXMYQ26L”. Le spedizioni sono super economiche (6,35€ circa). Non sappiamo quanto durerà questa promozione, sii veloce a completare l'ordine.