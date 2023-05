Solo 30€ per casa SICURA con telecamera WiFi 4 in 1 che ruota di 360°

La sicurezza non è mai abbastanza e soprattutto non dovrebbe avere un costo. Sapere che la tua casa non corre rischi neanche quando sei a chilometri di distanza ti fa dormire senza ombra di dubbio più tranquillo. Perché fare a meno di una telecamera WiFi eccezionale come questa di Netvue allora? Con 4 tecnologie al suo interno e con un sistema di movimento integrato è il prodotto che fa al caso tuo.

Telecamera WiFi 4 in 1: tutto quello che ti offre

La telecamera WiFi 4 in 1 di Netvue è eccezionale perché costa poco, ma non ha nulla di qualitativamente scarso quindi ti mette a disposizione un prodottino eccezionale sotto tutti i punti di vista. Oltre ad essere di dimensioni compatte, lo puoi mettere letteralmente dove vuoi all’interno della tua casa.

Mi raccomando, scegli una posizione strategica visto che può roteare su sé stessa di 360° e catturare ogni spiraglio di uno o più ambienti in una sola mossa. Per fare tutto ciò è naturalmente dotata di un obiettivo 1080p che non lascia spazio a dubbi: riprende tutto in modo nitido e perfetto.

Oltre a questo, non mancano all’appello la visione notturna e l’audio bidirezionale. Questa ultima caratteristica è utile per comunicare a distanza, dopotutto ti basta scaricare l’applicazione sul tuo smartphone per sbloccare questa funzione.

Ancora, è integrata anche il favoloso rilevatore di movimento per avvisarti se qualcuno si intrufola senza il tuo permesso.

Non perdere tempo ma collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare la tua telecamera WiFi 4 in 1 a soli 30€. Mi raccomando: spunta il coupon prima di aggiungerla al carrello.

Con Amazon Prime attivo sul tuo account le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

