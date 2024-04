Solo 11€ per la microSD Kingston da 128GB e il tuo smartphone vola

Ormai il messaggio di memoria piena fa parte della schermata Home del tuo smartphone o tablet? Oggi puoi risolvere con una spesa davvero irrisoria. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la microSD Kingston da 128GB a soli 11,30 euro, invece che 17,99 euro.

Questo è davvero un prezzaccio irripetibile. Con una spesa piccolissima avrai risolto un grosso problema e il tuo dispositivo riprenderà vita. Potrai così continuare a installare app e a fare foto e video senza problemi. Oggi con lo sconto del 37% il prezzo scende veramente tanto e perciò devi fare presto, prima che scada l’offerta.

microSD Kingston a prezzo ridicolo

Come ti dicevo con questa stupenda e utilissima microSD puoi aumentare la memoria del tuo dispositivo in un attimo. La puoi usare praticamente su tutto. È compatibile con smartphone, tablet, droni, macchine fotografiche, Action Cam, videocamere di sorveglianza e tantissimo altro.

Puoi installare le app e spostare tutti quei video o quelle foto che riempiono la memoria del tuo dispositivo e lo rallentano. E tra l’altro i trasferimenti sono velocissimi. Grazie alla classe 10 puoi trasferire fino a 1000 MB/s. Inoltre in confezione trovi anche il suo adattatore che ti permette di collegarla ad esempio al computer.

Insomma una promozione da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Per cui prima che sia tardi e tutto finisca vai su Amazon e acquista la tua microSD Kingston da 128GB a soli 11,30 euro, invece che 17,99 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a breve senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.