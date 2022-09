Solo 10€ per il termometro igrometro SMART di Xiaomi (Amazon)

Il termometro igrometro smart di Xiaomi è in sconto su Amazon a mini prezzo. Un prodotto utilissimo, che ti permette di tenere sotto controllo la temperatura e l’umidità ambientali con estrema precisione. Non solo, grazie alla presenza del Bluetooth, puoi collegarlo al tuo smartphone (e sfruttarlo tramite app) oppure a un hub compatibile. Con la seconda possibilità, puoi inserirlo nel flusso della tua casa smart e integrarne la gestione insieme ad altri dispositivi.

Non perdere l’occasione di prenderlo a 10€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Desideri un prodotto ancora più grande? Anche il modello Pro è in sconto e lo prendi a 23€ circa appena adesso.

Il termometro igrometro smart di Xiaomi è da avere

Un prodotto compatto, che – grazie al funzionamento tramite batteria – puoi posizionare dove preferisci. Tanto su un mobile, quanto a muro. I sensori di precisione si occuperanno di aggiornare in tempo reale i dati che puoi leggere direttamente sull’ampio display ad alta visibilità. Ad accompagnare i valori di temperatura e umidità, anche una simpatica faccina: in base al suo “umore” potrai comprendere rapidamente qual è il livello di comfort ambientale.

Sfruttando il Bluetooth, come anticipato, puoi abbinare il termometro igrometro smart di Xiaomi allo smartphone – così da leggere e conservare i dati tramite applicazione – oppure abbinarlo a un hub compatibile e gestirlo come gli altri dispositivi di smart home. Non perdere l’occasione di portarlo a casa a 10€ circa appena da Amazon. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo, godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.