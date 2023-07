Solare termico, sistema completo a 339€: il prezzo è SHOCK, pochi pezzi

Scegliendo questo kit solare termico, a casa ricevi tutto l’occorrente. Devi semplicemente montarlo, o farlo montare, e iniziare a goderti l’acqua calda completamente gratuita! Un prodotto spettacolare, che – nella versione con serbatoio da 100 litri – è perfetto per avere una riserva di acqua sempre pronta all’uso.

Incredibilmente, nonostante il prezzo medio di questi prodotti sia ben più elevato, su eBay puoi fare un ottimo affare e portare tutto il set a casa a 339€ circa appena. Per approfittarne, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “FUORITUTTO23”. Arriva in una manciata di giorni con spedizioni assolutamente gratuite.

Non solo è credibilmente economico, questo set è anche di gran qualità. Soprattutto, gran valore lo ha il servizio post vendita: non sarai abbandonato a te stesso, ma potrai sempre contare sul servizio clienti di FP-Tech, impresa distributrice di questi prodotti. Ancora, grazie a loro avrai sempre la certezza di poter reperire i pezzi di ricambio, se dovessero servire. Facile da installare, questo sistema non ha bisogno di corrente elettrica per funzionare: non servirà portarla sul tetto, l’acqua circolerà per caduta naturale.

Insomma, ci vorrà poco per installarlo e avrai subito a disposizione acqua calda in forma assolutamente gratuite. Non potrebbe essere più comodo e conveniente. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su eBay. Approfitta degli sconti e porta a casa adesso questo sistema solare termico super completo a 339,99€ appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “FUORITUTTO23”. Lo ricevi con spedizioni assolutamente gratuite, in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.