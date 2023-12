Sogni una stampante 3D? La Creality Ender 3 S1 Pro è in SUPER OFFERTA su Amazon

La Creality Ender-3 S1 Pro è una stampante 3D avanzata: attualmente è in offerta su Amazon a 360,00€ anziché 407,00€, con uno sconto del 12% sul suo normale prezzo. Questo modello presenta diverse caratteristiche potenzianti che la rendono adatta sia a principianti che a utenti più esperti.

Uno dei principali miglioramenti rispetto ai prodotti di precedente generazione è rappresentato dall‘ugello ad alta temperatura da 300°C, realizzato in ottone, che consente di utilizzare una vasta gamma di filamenti come PLA, ABS, PVA, legno, TPU, PETG e PA, ampliando le possibilità creative degli utenti.

La piastra magnetica PEI in acciaio a molla offre un’eccellente aderenza al modello stampato e permette un riscaldamento rapido del letto riscaldante. La flessibilità della piastra semplifica la rimozione dei materiali stampati una volta completata la stampa.

Il display touch da 4,3 pollici supporta 9 lingue, facilitando l’interazione e garantendo un’esperienza utente efficiente. La stampante è dotata anche di una luce LED che offre una visibilità ottimale dei dettagli di stampa anche in ambienti bui.

L’estrusore diretto a doppio ingranaggio “Sprite” in metallo assicura un’alimentazione delicata durante la stampa, garantendo una buona gestione dei filamenti flessibili come il TPU. Il sistema di livellamento automatico CR Touch, con 16 punti di rilevamento sul letto di calore, contribuisce a semplificare e accelerare il processo di preparazione per la stampa.

Questa stampante 3D Creality Ender-3 S1 Pro è quindi una scelta eccellente per chi cerca un modello con prestazioni avanzate e funzionalità migliorative, e l’attuale sconto rappresenta un’opportunità vantaggiosa per l’acquisto. Non farti scappare questa offerta e acquistala oggi risparmiando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.