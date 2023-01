Sniper Elite 5 per PS5 al MINIMO STORICO su Amazon (-47%)

Per gli appassionati di videogiochi arriva una interessante offerta su Amazon. Lo sparatutto bellico Sniper Elite 5 per PlayStation 5 è disponibile in sconto al suo minimo storico assoluto: acquistandolo oggi puoi pagarlo soltanto 31,56 euro. Con spedizione Prime e disponibilità immediata potrai riceverlo a casa già domani. E se non hai la PS5 è disponibile adesso sul sito di Unieuro.

Sniper Elite 5: la Seconda Guerra Mondiale si fa tattica

Sniper Elite 5 è uno sparatutto tattico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Nei panni di un cecchino specializzato dovremo affrontare alcune missioni segrete fondamentali per mettere a repentaglio il regime nazista: la campagna single player può essere affrontata in solitaria o in compagnia di un altro giocatore in modalità cooperativa.

Nel corso del gioco, avremo la possibilità di sfruttare una zipline per scivolare lungo i pendii e dondolare sulle sporgenze per raggiungere il punto di osservazione migliore. E con i banchi di lavoro potremo personalizzare e potenziare ogni aspetto della nostra arma.

Molto interessante il multiplayer online perché, oltre alla cooperativa, permette di invadere la partita di un altro giocatore e prendere i panni di un cecchino dell’Asse per andare a caccia del nemico.

Sniper Elite 5 è uno dei giochi più apprezzati del genere e che adesso può essere tuo ad un fantastico prezzo su Amazon nella sua versione per console di ultima generazione.

