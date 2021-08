Chen Jin, direttore generale del dipartimento di telefonia mobile di Lenovo in Cina, ha rivelato che il processore di punta di prossima generazione di Qualcomm, lo Snapdragon 898, è in piena preparazione. Inoltre, ha affermato che la GPU del chip verrà aggiornata in modo significativo. Quindi gli utenti dovrebbero aspettarsi prestazioni grafiche senza precedenti.

Qualcomm Snapdragon 898: l'azienda promette prestazioni DA PAURA

Chen Jin ha anche affermato che Lenovo Gaming Phone 3 Pro verrà fornito con il processore SM8450 di Qualcomm e manterrà le migliori capacità di ottimizzazione del settore.

Prima di questo, abbiamo sentito che il Qualcomm SM8450 potrebbe essere chiamato Snapdragon 898. Ciò che è più importante è che verrà realizzato grazie al processo a 4 nm di Samsung.

Secondo la passata pratica di Qualcomm, lo SD898 dovrebbe debuttare nel quarto trimestre di quest'anno. Chen Jin ha precedentemente rivelato che l'azienda lancerà un telefono alimentato da questo chip prima del nuovo anno. Ciò significa che potremo vedere il nuovo gaming phone dell'OEM cinese sfoggiare il chip Snapdragon 898 già a dicembre.

D'altra parte, Lenovo ha già lanciato molti nuovi prodotti della serie Qualcomm Snapdragon 8XX prima degli altri brand. Ad esempio, pensiamo allo Z5 Pro GT che ha debuttato con il chip Snapdragon 855; il Motorola Edge S ha visto, per la prima volta sul mercato, l'adozione del chipset per i flagship killer, lo Snapdragon 870. il chip Snapdragon 870.

Per quanto riguarda il chip stesso, in precedenza, abbiamo appreso che la CPU dello Snapdragon 898 utilizzerà un'architettura a tre cluster. Il core super-large sarà basato sul Cortex-X2, il core grande arriverà con il Cortex-A710 e il piccolo nucleo sarà basato sul Cortex-A510. Abbiamo a che fare con nuovi design per il sistema ARM v9 a 64 bit puro.

Con la versione pubblica ARM, il Cortex-X2 ha un miglioramento delle prestazioni del 16% rispetto all'X1. Quindi ci sono tutte le ragioni per pensare che, dopo la messa a punto di Qualcomm, l'azienda sfrutterà ulteriormente il potenziale per farlo girare al meglio. Gli esperti ipotizzano che questo SoC possa segnare oltre 1 milione di punti in AnTuTu.

Il chip sarà disponibile in commercio entro la fine dell'anno. Ma se in passato Samsung era un produttore esclusivo che presentava in anteprima i chip della serie Snapdragon 8XX di Qualcomm, ora questo ruolo è delegato a Xiaomi. E sebbene Lenovo stia facendo del suo meglio per superare quest'ultimo, questo marchio cinese ha ancora la priorità su Qualcomm.

Qualcomm

Elettronica