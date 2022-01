Smishing: ecco l'SMS che vi abbona a un servizio da 36 euro la settimana

Finalmente è stato scoperto un terribile SMS che abbona gli utenti a un servizio a pagamento da ben 36 euro la settimana. Una campagna smishing terrificante realizzata da cybercriminali che si fingono un corriere impegnato nella consegna di un pacco. Il destinatario di questo messaggio viene istruito su come sbloccare la spedizione attraverso l'inserimento dei suoi dati personali su una pagina fake.

Smishing: scoperto un SMS molto pericoloso

Purtroppo, dietro lo smishing si nascondono truffe spietate che hanno l'obiettivo di rubare non solo i dati personali della vittima, ma anche quelli della carta di credito. I primi vengono così venduti sul Dark Web, i secondi invece per addebitare costi importanti frutto di abbonamenti a servizi premium.

È questo il caso dell'ultimo SMS sul pacco bloccato. Il destinatario, che magari davvero è in attesa di una consegna a seguito di un recente acquisto online, si vedere recapitare un alert dal presunto corriere. In pratica, viene avvisato che il pacco è stato trattenuto presso il loro centro di distribuzione. Per poter sbloccare la consegna l'utente deve seguire le istruzioni riportate sulla pagina del link indicato.

Solitamente i cybercriminali, attraverso questi attacchi smishing, si fingono un famoso corriere clonando anche la pagina come se l'utente si trovasse su quella ufficiale. Lì, ad attendere la vittima, un format realizzato per carpire i dati personali e quelli della carta di credito. La scusa riguarda un contributo spese a causa di un presunto errore del povero malcapitato.

Pensando di procedere allo sblocco della spedizione, la vittima si troverà con un abbonamento indesiderato dal costo di 36 euro la settimana. Il pericolo è che queste carte di pagamento siano poi messe in vendita sul Dark Web, così come i dati personali. Ecco il testo del messaggio truffa di questo attacco smishing:

Il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzioni qui: […].

Come sempre, vi consigliamo di non cliccare mai su link presenti in messaggi di testo come questi. Inoltre, è importantissimo non compilare format con i propri dati personali e bancari se non si è sicuri della pagina web che ve li richiede. Infine, segnalate alla Polizia Postale tutto ciò che ricevete e che rimanda a truffe pericolose.