Ho avuto modo di provare uno degli interessanti smartwatch Fossil Gen 5E. Si tratta di una versione che probabilmente attira, considerando il suo design, maggiormente il pubblico femminile. Considerando il periodo – e tenendo conto delle caratteristiche di questo wearable – ho realizzato che, secondo me, è perfetto da regalare per la festa della mamma. Ecco i punti chiave che me lo hanno fatto apprezzare.

Fossil Gen 5e per la festa della mamma: ecco perché

C’è una serie di motivi che mi ha fatto apprezzare questo smartwatch e mi ha portato a pensare che l’equilibrio fra numero di funzionalità e semplicità d’uso – in abbinata a questo design così marcato – lo rendano perfetto come regalo per le mamme, indipendentemente da quanto siano tech addicted. Ecco in sintesi perché mi è piaciuto:

il sistema operativo Wear OS: avere Android al polso ti permette di sfruttare una mare di possibilità ed è un valore aggiunto per ogni wearable;

fluidità: Wear OS richiede risorse, che però con il processore Snapdragon Wear 3100 – supportato da 1GB di RAM e 4GB di storage – questo smartwatch non ha problemi a fornire; di conseguenza, il dispositivo è sempre fluido e reattivo;

puoi pagare direttamente dal polso con Google Pay.

Insomma, per me questo smartwatch gioiello Fossil Gen 5E è perfetto per una mamma che desidera avere al polso una concentrato di tecnologia che sia semplicissimo da utilizzare (io odio gli smartwatch con menù complicati e incomprensibili) e appaghi la vista.

Fra l’altro, se l’edizione con brillantini sulla cassa e cinturino in silicone rosa cipria non dovesse piacere, la cosa interessante è che di versioni ce ne sono tantissime (anche da uomo). Se desideri puoi scegliere quella che preferisci anche su Amazon. Il prezzo è variabile e – in caso di offerte – si scende sotto i 200€.

Ancora una volta, quando devo consigliare uno smartwatch che metta insieme bellezza oggettiva e tecnologia, i wearable del gruppo Fossil sono la mia scelta.

