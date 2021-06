Oggi è il giorno in cui finalmente non dovrai più rinunciare allo sfizio di avere uno smartwatch premium e potente perché il budget dedicato all'investimento è limitato. Non temere di acquistare una porcheria e fidati di me: Blackview X2 a 19,99€ è una bomba di wearable a un prezzo che difficilmente è credibile. Eppure, lo trovi direttamente su Amazon con spedizioni rapide e gratis. Pochissimi pezzi disponibili.

Smartwatch premium in ofertona su Amazon

Per farti capire perché tengo tanto a questa offerta, e perché credo sia un'ottima occasione, è necessario che ti racconti del brand che c'è dietro. Sarò breve, non serve raccontare com'è nata la compagnia, per capire perché è affidabile. Ti basti sapere una cosa: gli appassionati di tecnologia, quelli più accaniti, conoscono ed apprezzano Blackview da anni.

Ne acquistano i prodotti risparmiando parecchio rispetto alla concorrenza e ne sono soddisfatti. Costano poco e offrono tanto e sai perché? Per lo stesso motivo per il quale forse tu questo marchio non lo conosci: l'assenza di pubblicità. Farla costa parecchio e indovina un po' chi la paga la pubblicità? Proprio noi, attraverso il prezzo di acquisto più alto del prodotto.

Ecco che, con la filosofia di badare alla sostanza e meno al marketing, che si arriva a prodotti come questo smartwatch premium. Sfido io a comprarlo di una brand più blasonato: certamente non lo pagheresti 19,99€.

In breve, decidendo di approfittare di questa occasione adesso, al polso metti un vero e proprio assistente personale. Bello, e di design, lo abbini a qualsiasi outfit e hai sempre con te l'aiuto che ti serve.

In tempo reale, leggi le notifiche e gli avvisi ricevuti sullo smartphone al quale lo hai connesso in Bluetooth. Se lo desideri, imposti una sveglia e dei promemoria, gestisci la musica dello smartphone (come un telecomando) e sfrutti le altre funzionalità direttamente dal display.

Al momento di allenarti, lascialo al polso: ci penserà lui a tracciare tutte la tua sessione di allenamento, a disposizione hai 9 tipi di workout differenti. Ovviamente, poteva deludere sotto il punto della salute? Certo che no: a questo smartwatch non manca un sensore per il monitoraggio del battito cardiaco, la funzionalità di controllo della qualità del riposo notturno e – se sei una donna – hai funzioni dedicate al periodo mestruale.

Insomma, convieni con me che con 19,99€ ti togli una bella soddisfazione con questo Blackview X2? Approfitta dell'offerta finche è attiva su Amazon, il risparmio totale è del 45% e le spedizioni sono rapide e gratis. Ricorda però: è uno sconto a tempo! Volevi sapere prima di questa offerta? La prossima volta, leggile tutte in tempo reale sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

