Lo SmartWatch di Willful è in offerta lampo su Amazon a soli €25,49. Il ribasso del 31% corrisponde a uno sconto effettivo di €11,50 che rende l'acquista un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Willful: cosa aspettarsi dal suo SmartWatch

Lo SmartWatch proposto da Willful è disponibile in più colorazioni e si adatta perfettamente sia ai polsi maschili che ai polsi femminili. Grazie alle sue dimensioni, rappresenta un ottimo prodotto da prendere in considerazione.

La cassa è di forma quadrata ma presenta una leggera curvatura che lo rende subito distinguibile. Al suo interno è contenuto un display a colori e touch da 1,3 pollici: una dimensione pressoché perfetta per leggere le informazioni agevolmente in qualunque ambiente.

All'interno sono presenti numerosi sensori che sono dedicate sia alla rilevazione di dati inerenti il benessere che sportivi. In merito ai primi sappiamo che sono presenti un cardiofrequenzimetro per la rilevazione della frequenza cardiaca, un monitoraggio del sonno e una guida dedicata alla respirazione. Non sono da ignorare neanche gli avvisi relativi alla sedentarietà.

Le modalità sportive, invece, sono in totale 11 e variano da sport indoor a sport Outdoor così da accontentare qualunque tipologia di sportivo. Oltre a queste non mancano le classiche rilevazioni inerenti ai passi, alle distanze e alle calorie. Il GPS non è presente fisicamente all'interno del Watch ma è condiviso attraverso lo smartphone.

Per quanto riguarda la sua batteria, essa garantisce fino a 10 giorni di autonomia con un utilizzo tipico. Questi salgono a circa 42 quando l'orologio viene utilizzato in modalità stand by.

Tra le ultime funzioni vanno ricordate anche il cronometro, le Smart notifiche e la possibilità di personalizzare l'orologio mediante 3 quadranti preinstallati.

Lo SmartWatch di Willful è disponibile all'acquisto su Amazon a soli €25,49. Acquistalo oggi e ricevi non appena 48 ore se sei abbonato a prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei e per chi opta per la consegna presso punti di ritiro.

Ricordiamo che si tratta di un'offerta lampo e quindi pezzi disponibili sono limitati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

