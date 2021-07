Lo SmartWatch prodotto da Kalinco è in promozione su Amazon a soli €20,39. Un imperdibile coupon del 20% rende prezzo di listino più conveniente creando una vera e propria opportunità d'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Smartwatch per uomo e donna: cosa offre in particolare

Lo SmartWatch oggi in offerta è un prodotto passepartout che si adatta sia ai polsi maschili che femminili senza grosse difficoltà. Disponibile in colorazione nera, possiede un design ottimizzato per poter offrire il meglio in ogni occasione.

In particolar modo è presente una cassa dalla forma quadrata che al suo interno presenta un display a colori e touch con una dimensione tale da rendere la lettura delle informazioni agevolata.

Ciononostante, il vero cuore pulsante del dispositivo si trova al suo interno visto che sono presenti sia dei sensori dedicati al benessere che alle prestazioni sportive. In particolar modo è presente un monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue, un monitoraggio automatico del sonno, i promemoria contro la sedentarietà e molto altro ancora.

Le modalità sportive sono invece 7 e spaziano tra sport indoor e outdoor. Sono presenti altresì i dati inerenti alle calorie e alle distanze percorse.

Tra le altre funzionalità di questo dispositivo non mancano all'appello il timer, il telecomando della fotocamera, il controllo della musica da remoto, le notifiche smart e il suo essere resistente all'acqua grazie alla certificazione ip67.

In conclusione, la batteria consente un utilizzo di 10 giorni con un utilizzo tipico.

Puoi acquistare lo SmartWatch di Kalinco su Amazon a soli €20,39. Acquista oggi e ricevi le nostre una 48 ore se possiedi un abbonamento prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per coloro che optano per la spedizione presso i punti di ritiro.

Attiva il coupon del 20% per ottenere lo sconto in carrello, la promozione è valida fino al 4 luglio 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch