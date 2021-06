No, quello che scoprirai oggi non è affatto il classico smartwatch. Si tratta di un wearable indistruttibile, dotato di un display enorme da 1,69″, e ancora non scoperto da nessuno. Per questo, ora puoi approfittare di uno scontaccio e portarlo a casa a 46€ circa: devi spuntare il coupon in pagina prima degli altri e completare l'ordine, direttamente su Amazon. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai clienti Prime.

Smartwatch indistruttibile: più di così non si può

Non solo è particolare per una marea di dettagli, lo è anche sotto il profilo estetico! Insomma, è squadrato ed ha carattere da vendere: un carattere necessario, per ben proteggere da urti e graffi il prezioso schermo enorme da 1,69″. Proprio come nei film, questo gioiellino da polso diventerà il tuo migliore alleato, non importa quale sia la prossima avventura!

Che si tratti di scalare una montagna, o di andare in ufficio ad agosto, ti affiancherà in qualsiasi impresa. Cosa può offrirti? Tutto quello che da uno smartwatch potresti aspettarti, essenzialmente, e anche qualcosa in più. Ovviamente, la sua vocazione primaria è quella di registrare la tua attività fisica: ci sono tantissimi workout che è in grado di tenere sotto controllo nativamente, ma non è tutto. Lo potrai ben sfruttare anche in acqua, grazie alla certificazione 3ATM, che ti garantisce la possibilità di poterlo immergere fino a ben 3 metri.

Oltre a questo, è anche un super monitor per la salute: fra battito cardiaco, stima del livello di ossigeno nel sangue e controllo della qualità del riposo notturno, avrai sempre un quadro completo a disposizione.

Infine, da vero mini PC da polso, sarà perfetto per leggere tutte le notifiche, ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. Promemoria, messaggi, app, telefonate: nessun problema!

Lo so, stai pensando che – se parti per un'avventura – ricaricare la batteria potrebbe essere un problema. Allora, 14 giorni di autonomia energetica bastano? Questo ti offre il gioiellino che ho appena scovato.

Questo smartwatch indistruttibile lo prendi ora, lo paghi meno e lo porti in vacanza con te: spunta il coupon in pagina su Amazon e accaparratelo a 46€ circa, sempre che tu riesca a fare in tempo! Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch