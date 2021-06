Lo smartwatch di FinFit è in offerta lampo su Amazon a soli 38,16€. Il ribasso del 15% rende il prezzo di base più conveniente creando un'ottima opportunità di acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Smartwatch completo: cosa sapere su questo modello

Lo smartwatch proposto da Finfit è disponibile in colorazione nera. Con il suo design sta bene sia sui polsi maschili che femminili regalando un tocco in più a ogni look.

Montante un display a colori, quest'ultimo vanta un'ampiezza di 1.4 pollici che consente una lettura delle informazioni veloce e sempre ottimizzata. Inoltre la cassa che lo custodisce è realizzata in materiali d'eccezione per garantire la robustezza.

Al suo interno troviamo diversi sensori dedicati sia al benessere che all'attività fisica. In merito ai primi sappiamo che è presente un cardiofrequenzimetro per la misurazione della frequenza cardiaca in tempo reale e un monitor del sonno.

Le modalità sportive sono invece numerose e spaziano dalle più classiche alle più ricercate per andare incontro alle esigenze di tutti gli utilizzatori. Sono sempre presenti, poi, i dati inerenti alle calorie e alle distanze percorse.

La batteria è un altro punto forte visto che vanta un'autonomia di circa una settimana con un utilizzo standard. Se il GPS integrato viene azionato, questa può variare andando da un minimo di 4 a un massimo di 7.

Il prodotto è compatibile sia con smartphone Android che iOS e presenta le notifiche smart.

Lo smartwatch di Finfit può essere acquistato su Amazon in colorazione nera.



