Smartwatch Lifebee: perché scegliere questo modello

Lineare e semplice, lo smartwatch prodotto da Lifebee si presenta casual e con un design che si adatta sia ai polsi maschili che femminili. Nella sua colorazione nera acquista un tocco di eleganza in più.

La cassa quadrata vanta dei bordi arrotondati e custodisce al suo interno un display Full touch con un’ampiezza di 1.69 pollici. Grazie a questa sua dimensione la lettura delle informazioni è resa nitida e ampia.

I vari sensori al suo interno contano un cardiofrequenzimetro in grado di monitorare la salute cardiaca 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Sono presenti anche il monitoraggio dei livelli di ossigeno del sangue e del sonno.

Le modalità sportive preinstallate sono 14 e variano dalla camminata al nuoto. Infatti il wearable è impermeabile e resistente all’acqua fino a 5 ATM. Questa sua caratteristica consente all’utilizzatore di utilizzarlo in acqua senza problemi.

Tra le altre feauters sono degne di nota il GPS integrato e il supporto ad Amazon Alexa.

La batteria, infine, assicura un’autonomia di 10 giorni, 30 se utilizzato in modalità standby. La ricarica, inoltre, avviene in modalità rapida: sono sufficienti 2-3 ore per ottenere il 100%.

