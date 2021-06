Lo smartwatch Iowodro R3Pro è in offerta su Amazon a soli 25,49€. Il prezzo di listino viene reso conveniente da un coupon esclusivo del 15%. Le spedizioni? Sono ovviamente gratuite in tutta Italia e persino veloci.

Uno smartwatch completo per due soldi: cosa sapere

Lo smartwatch R3Pro si presenta semplice, classico e dotato di un cinturino sport nero che gli attribuisce un'aria casual. Indossabile sia su polsi maschili che femminili, al prezzo di oggi è un acquisto da prendere in considerazione.

Montante una cassa quadrata, al suo interno è relegato un display a colori con ampiezza di 1.54 pollici. Il suo essere touch consente di navigare tra le varie impostazioni in modo immediato, così come la sua dimensione assicura una lettura ottimizzata delle informazioni.

Punto saliente del prodotto è la tecnologia implementata al suo interno. Per gli amanti dei parametri vitali, il watch è capace di monitorare la frequenza cardiaca 24h su 24; vanta altresì un monitor per il sonno e un sistema di promemoria affinché si possa sconfiggere la sedentarietà.

Il lato sportivo, invece, include ben 12 modalità di allenamento che sono sufficienti a esaudire le richieste di gran parte degli sportivi. È ovviamente presente anche il conteggio dei passi e un sistema di sincronizzazione con l'app Glory Fit su smartphone.

Infine, non sono da dimenticare le notifiche smart, la batteria che vanta un'autonomia di 10 giorni, la possibilità di personalizzarlo attraverso numerosi quadranti e il controllo della musica.

Lo smartwatch di Iowodo è acquistabile su Amazon a soli 25,49€ nella colorazione nera. Ordinalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se sei abbonato Prime. Le consegne sono altresì gratuite per i clienti idonei e per chi opta per la spedizione presso punto di ritiro.

Attiva il coupon del 15% per ottenere lo sconto in carrello, la promozione ha validità fino al 10 giugno 2021 salvo esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch