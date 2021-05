Hai sempre desiderato uno smartwatch? Questo bellissimo modello è in promozione su Amazon a soli 34,99€. Il prezzo di listino è reso più conveniente da un coupon del 30% che rende il prezzo irrisorio.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Ricorda di attivare il coupon per ottenere lo sconto.

Smartwatch completo ed economico: ecco cosa sapere

Semplice e lineare, lo Smartwatch di WallPacle si presenza elegante e adatto sia ai polsi maschili che a quelli femminili. In questa sua colorazione nera con cinturino sport ha un aspetto che si adatta ad ogni stile.

La cassa, in questo caso, è di forma quadrata e custodisce al suo interno un display da 1.7 pollici a colori. La visione dei contenuti è nitida e limpida e resa confortevole dall’ampiezza dello schermo stesso. La copertura, inoltre, è realizzata in vetro 2.5D.

I sensori integrati all’interno consento di tenere traccia di numerose informazioni. Sono infatti presenti un cardiofrequenzimetro per la rilevazione della battito cardiaco, il monitoraggio del sonno e dello stress.

Dal punto di vista sportivo, invece, sono presenti ben 24 modalità preinstallate e che variano dalla corsa al ciclismo e fino agli sport acquatici. L’orologio infatti è impermeabile e certificato IP68. Sono sempre presenti, poi, le rilevazione dei passi e delle distanze percorse oltre a quelle delle calorie bruciate.

Tra le altre caratteristiche degne di nota vi sono il GPS, le notifiche smart e le previsioni meteo.

Lo smartwatch di WallPacle in colorazione nera è acquistabile su Amazon a soli 34,99€. Acquistalo oggi e ricevilo in circa 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma standard. Attiva il coupon per ottenere lo sconto. La promozione ha validità fino al 31 maggio 2021 salvo esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

