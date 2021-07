Bello, elegante, un prodotto che non ti aspetti. Questo smartwatch lo porti a casa da Amazon a prezzo ridicolo, considerando il suo potenziale: prendilo a 24€ in gran sconto e godi anche di spedizioni rapide e gratis.

Perché lui? Perché ti offre tanto e – adesso – costa anche meno del solito.

Eccellente smartwatch a gran prezzo su Amazon

Un wearable discreto, che ben si adatta al polso ed a qualsiasi outfit. Un ampio schermo a colori – touchscreen – da 1,3″ e tutta la visibilità che ti serve per sfruttarne al meglio le funzionalità.

Ad esempio, in un attimo gestisci notifiche, promemoria e non avvisi delle app: tutto senza dover prendere lo smartphone al quale lo avrai connesso in Bluetooth.

Ancora, è un validissimo alleato per la salute, con feature dedicate, come il controllo del battito cardiaco e il monitoraggio della qualità del riposo notturno.

Tutto qui? Certo che no, non ti ho ancora raccontato tutta la parte dedicata allo sport. Con sette tipologie di workout differenti supportate, tutto quello che devi fare è scegliere il tuo preferito e allenarti.

Insomma, un gioiellino elegante e completo, questo elegante smartwatch lo prendi adesso da Amazon a 24,99€ appena: completa rapidamente l'ordine, prima che le scorte finiscano, e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch