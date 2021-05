Lo smartwatch che desideravi, con schermo enorme (1,69″) e corpo in alluminio super resistente, ma anche leggero. Il wearable ricco di funzionalità, che vanno dallo sport alla salute, che però costi poco. Il device che pensavi non potesse esistere adesso costa ancora meno su Amazon: lo paghi 31€ invece di 47€ e rimarrai estasiato. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, se sei cliente Prime.

Smartwatch con schermo enorme in super offerta su Amazon

Immagino che gli activity tracker, con il display solitamente stretto e piccolo, non ti siano mai andati a genio. Magari un Apple Watch con cassa da 44 mm sarebbe stato sufficiente per leggere bene le informazioni, ma il problema è sempre lo stesso: costa un sacco.

Ecco, io non sono qui per raccontarti che esiste un Apple Watch super economico, ma che c'è un ottimo wearable con schermo enorme e ben visibile, che puoi portare a casa al costo di un cinturino dello smartwatch della mela morsicata.

Infatti, con 31€ – grazie al coupon del momento – ti accaparri un dispositivo che punta all'estetica, alla qualità dei materiali costruttivi e anche alle funzionalità.

A disposizione avrai ben 24 tipologie di workout differenti, da poter sfruttare per monitorare in dettaglio l'attività sportiva. Dalla corsa al rugby, passando per il ballo: cerca la tua e allenati con il tuo nuovo personal trainer!

Tutto qui? Certo che no, c'è la suite di feature dedicate a salute e benessere: ti basti pensare alla presenza del sensore per il battito cardiaco, alla possibilità di misurare l'ossigenazione del sangue e anche di stimare la pressione sanguigna stessa. Non manca nemmeno il monitor della qualità del riposo notturno.

Visto quanto ottieni con 31€? Bene, perché non è tutto: non dimentichiamo tutta la parte dedicata alle funzioni da assistente personale. Con questo mi riferisco alla gestione dal polso delle notifiche (telefonate, messaggi, social e app), alla possibilità di usare il dispositivo come un telecomando per scattare foto a distanza, al cronometro, alla gestione della musica da remoto e anche al meteo.

Te l'avevo anticipato che saresti rimasto impressionato da questo smartwatch, che normalmente costa intorno ai 50€, ma che ora porti a casa a prezzo spettacolare: spunta il coupon in pagina su Amazon, metti il prodotto nel carrello, completa l'acquisto e attendi pochissimo per riceverlo. Le spedizioni sono rapide e gratis, se sei cliente Prime: sii rapido però perché i coupon a disposizione sono limitati. Non perdere questa e tutte le altre occasioni a tempo: le migliori le postiamo in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Teleofnino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch